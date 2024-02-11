В преддверии глобального выпуска нового флагманского смартфона Honor Magic6 Pro производитель решил продемонстрировать преимущества этого аппарата

В преддверии глобального запуска нового флагманского смартфона Honor Magic6 Pro производитель представил инновационные возможности этого аппарата, ориентированные на сверхскоростную съемку с использованием искусственного интеллекта.

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Одной из главных особенностей устройства стала сверхбыстрая фокусировка и спуск затвора, обеспечиваемые специальными алгоритмами и технологиями ИИ. Это позволяет смартфону захватывать четкие кадры даже наиболее быстрых и динамичных сцен, делая его идеальным инструментом для съемки спортивных мероприятий.





Для демонстрации потенциала устройства была приглашена известная французская фехтовальщица Сесилия Берде, которая продемонстрировала свое мастерство перед камерой смартфона. Благодаря обучению алгоритма на огромной базе данных изображений, включающей 8 миллионов фотографий в рамках 10 различных сценариев, Honor Magic6 Pro способен распознавать самые разные действия в режиме реального времени.

Ранее устройство успешно прошло проверку на время автономной работы в экстремальных условиях, что подтверждает его надежность и производительность. Глобальная презентация смартфона запланирована на 25 февраля на выставке MWC 2024, где будут раскрыты все детали и возможности этого инновационного устройства.

Honor Magic6 Pro обещает стать настоящим прорывом в мире мобильной фотографии и видео, предлагая пользователям невероятные возможности захвата моментов даже в самых динамичных условиях.