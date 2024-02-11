Хотя индустрия давно пытается делать вид, будто демо-версии никого не интересуют, это далеко не так — популярность Steam-мероприятия Next Fest тому наглядный пример

На протяжении нескольких дней геймеры на платформе Steam имеют возможность погрузиться в мир новых игровых впечатлений благодаря стартовавшему мероприятию Next Fest. Одной из самых ожидаемых премьер на этом фестивале является RTS игра под названием Stormgate, созданная командой разработчиков, включающей в себя бывших сотрудников Blizzard Entertainment.

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В рамках публичного бета-тестирования, предложенного командой разработчиков, игроки могут попробовать себя в захватывающих баталиях, сражаясь как в одиночку, так и в команде против искусственного интеллекта. Однако стоит отметить, что создатели игры сообщили о её текущей неоптимизированности и наличии некоторых технических недоработок.

Несмотря на это, Stormgate уже привлекла внимание многих геймеров, готовых испытать новый проект и оценить его потенциал. Игра доступна для ознакомления на странице магазина Steam, где каждый желающий может приобщиться к миру стратегических сражений.

Ожидается, что Stormgate выйдет в ранний доступ в середине 2024 года, хотя точная дата релиза пока не была объявлена. Стремительно развивающаяся игровая индустрия продолжает радовать игроков новыми и захватывающими проектами, и Stormgate обещает стать одним из ярких представителей RTS жанра в ближайшем будущем.