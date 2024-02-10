Разработчики «Яндекса» перешли к следующему этапу тестирования быстрых ответов от YandexGPT. Они помогают сэкономить время на поиске, а благодаря языковой модели лучше справляются со сложными запросами

Технологическая компания "Яндекс" объявила о запуске следующего этапа тестирования функции быстрых ответов, основанных на технологии YandexGPT. Этот инновационный инструмент направлен на упрощение поиска информации для пользователей, используя передовые языковые модели для эффективного решения сложных запросов.

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Теперь все пользователи могут получить доступ к быстрым ответам прямо в результатах поиска, однако объем запросов ограничен. Каждый быстрый ответ будет сопровождаться пометкой о том, что он сгенерирован нейронной сетью, а также ссылкой на источник. По словам представителей компании, YandexGPT динамически выбирает несколько подходящих ответов в реальном времени, кратко обобщает информацию, выбирает наиболее подходящий вариант и отображает его под строкой поиска.

На первом этапе тестирования 70% пользователей дали положительную обратную связь, отмечая полезность быстрых ответов как одно из основных преимуществ. Этот обратный отклик позволил компании улучшить качество предоставляемой информации перед следующим этапом тестирования.

Кроме того, владельцы веб-сайтов будут иметь возможность предоставить разрешение на использование своего контента для формирования обновленных быстрых ответов.

Расширение функциональности быстрых ответов YandexGPT представляет собой значительный прогресс в области поисковых технологий и обещает революционизировать способ доступа и восприятия информации онлайн для пользователей. Благодаря непрерывному совершенствованию на основе обратной связи пользователей и возможности владельцев веб-сайтов внести свой вклад, "Яндекс" стремится обеспечить еще более безупречный и информативный поиск для своих пользователей.