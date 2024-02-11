Слухи о том, что Microsoft отказывается от политики эксклюзивов и собирается начать выпуск своих тайтлов на PlayStation 5, за последние несколько дней внезапно стали явью

По недавним слухам, Microsoft готовится к радикальному изменению своей политики, отказавшись от стратегии эксклюзивных игр для своих консолей. Инсайдеры утверждают, что компания собирается начать выпускать свои тайтлы на консоли PlayStation 5. Это может стать возможным после заявления руководителя Xbox, Фила Спенсера, о предстоящем бизнес-ивенте, где, по его словам, будут представлены важные новости для аудитории. Однако, даже сотрудники Xbox не имеют полной ясности о том, что будет объявлено на этом мероприятии.

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Предполагается, что анонс Microsoft может включать в себя не только выпуск игр на PlayStation 5, но и возможное расширение на другие консоли, такие как Nintendo Switch. Пока неизвестно, касается ли это всех игр от Microsoft или только определенных тайтлов. Также в воздухе витает вопрос о том, какие изменения могут произойти с подпиской Xbox Game Pass.

Ожидается, что официальные анонсы будут сделаны на предстоящем ивенте Xbox, который, предположительно, состоится на следующей неделе. Этот шаг Microsoft может стать историческим моментом для индустрии видеоигр и изменить динамику соревнования между различными платформами.