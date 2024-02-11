Издательство решило провести опрос и выяснить, какие из его брендов интересны публике и какие из них стоит одарить продолжением

Capcom, японское издательство видеоигр, объявило о запуске опроса среди своих поклонников, чтобы определить, какие из их игровых брендов заслуживают продолжения или ремейков. После успешных релизов сиквелов и ремейков Resident Evil, Devil May Cry и Monster Hunter во второй половине 2010-х, компания решила обратиться к своей аудитории за советом.

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Среди брендов, которые могут получить продолжение, есть такие давно забытые IP, как Dino Crisis, Darkstalkers и Okami. Фанаты динозавров, а также поклонники темной фэнтези и японской мифологии, могут высказать свое мнение и внести вклад в будущее этих серий.

Кроме того, Capcom рассматривает возможность создания ремейков для других своих популярных серий, включая Onimusha, Breath of Fire, Ace Attorney, Mega Man и даже Bionic Commando. Предыдущий опрос компании, проведенный в 2022 году, также касался давно не обновлявшихся серий, что свидетельствует о постоянном стремлении Capcom к взаимодействию с сообществом и удовлетворению пожеланий фанатов.

Опрос Capcom открывает возможность для игрового сообщества активно влиять на развитие игровой индустрии и возрождение любимых классических серий. Результаты опроса могут стать определяющими для того, какие проекты будут разработаны в ближайшем будущем, поэтому участие фанатов является ключевым аспектом стратегии развития компании.