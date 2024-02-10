Портал Pigtou опубликовал патентную заявку Lenovo, в которой описан ноутбук с нестандартной конструкцией

Новый патентный запрос Lenovo намекает на революционный шаг в мире ноутбуков. Портал Pigtou раскрыл детали, описывающие инновационную конструкцию ноутбука Lenovo, который может изменять формат своего дисплея.

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Согласно документации, крышка устройства состоит из трех ключевых элементов: основания, движущейся части и гибкого компонента, вероятно, представляющего собой гибкую матрицу. Этот подход позволяет экрану "растягиваться" в стороны, превращаясь из классической панели в широкоформатную, что обещает улучшить как работу, так и просмотр контента.

Особенно примечательно, что конструкция будет обладать автоматическим движением с помощью электропривода. Однако остается неясным, каким образом будут реализованы места соединения или сгиба матрицы. В отличие от предыдущих гибких моделей ноутбуков компании Lenovo, где экраны просто выезжали из корпуса, эта концепция представляет собой значительный сдвиг в дизайне и функциональности.

Пока не раскрыты детали ожидаемой даты анонса, характеристик и цены этого необычного лэптопа. Однако данное открытие привлекает внимание к тому, как может выглядеть будущее компьютеров.