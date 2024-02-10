Флагманы OnePlus начали получать обновление прошивки ColorOS, содержащее любопытные нововведения. Речь о функциях, использующих ИИ-алгоритмы — схожие апдейты ранее получили смартфоны серий Galaxy S24 и Pixel 8

Свежие обновления прошивки ColorOS, базирующейся на Android 14, начали поступать на смартфоны OnePlus 11 и 12, открывая перед пользователями новые возможности, основанные на искусственном интеллекте.

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Одним из впечатляющих нововведений стало использование ИИ-алгоритмов для удаления объектов с фотографий. Эта функция не только позволяет избавиться от нежелательных элементов на снимках, но и сделать фотографии более чистыми и привлекательными.

Кроме того, обновление внедряет возможность автоматического обобщения выделенного текста и содержания телефонных разговоров, включая время, действия, местоположение и другую ключевую информацию. Это значительно упрощает процесс организации и анализа данных для пользователей.

Голосовой помощник Breeno также получил улучшения, став более умным и адаптивным. Теперь он способен более точно распознавать контент на экране и предлагать быстрые действия на основе изображения. Эта функция напоминает аналогичные возможности, представленные в моделях Galaxy S24 и Pixel 8, работающих на базе Google Lens.

Хотя обновление до Android 14 пока доступно лишь для ограниченного числа пользователей OnePlus 11 и 12, оно обещает значительное улучшение в функциональности и удобстве использования устройств. Официальные комментарии со стороны производителя пока не поступали, однако сообщества пользователей уже активно обсуждают эти инновации.