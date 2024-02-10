Модель «игры как сервис» к 2024 году стала для геймеров бельмом на глазу, однако если верить последнему опросу, в ближайшее время ситуация не станет лучше

Расцвет "игр как сервиса" в 2024 году сопровождается ростом числа студий, занимающихся разработкой или поддержкой таких проектов. Опрос аналитического агентства Griffin Gaming Partners показал, что из 537 опрошенных компаний 95% работают над играми-сервисами.

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Многие разработчики высказывают положительное отношение к данной модели работы, отмечая возможность постоянного улучшения геймплейного процесса через регулярные обновления и корректировки параметров игры. Однако, несмотря на выгоды для издателей, насыщение рынка подобными проектами вызывает опасения.

Согласно отчету, конкуренция между играми-сервисами становится все более острой, аудитория игроков предпочитает уделять внимание только одной или двум платформам из-за ограниченного времени. Это приводит к сокращению шансов выживания многих проектов, которые, несмотря на большие планы и ожидания, могут погибнуть уже в первый год после выпуска из-за недостатка внимания со стороны игроков.