Honor опубликовала рекламный видеоролик, посвящённый флагманской серии смартфонов Magic6 и складной модели Magic V2

Honor, китайский производитель смартфонов, объявил о предстоящем представлении своих новейших устройств на международной выставке MWC 2024, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. В рамках этого события компания планирует представить четыре модели: Honor Magic6, Magic6 Pro, Magic V2 и Magic V2 RSR Porsche Design.

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Серия Magic6 будет базироваться на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Версия Pro выделяется продвинутой камерной системой, включающей датчики разрешением 50 МП (основной), 50 МП (сверхширокоугольный) и 180 МП («перископ»). В то время как базовая модель Magic6 оснащена телеобъективом разрешением 32 МП.





Смартфон Honor Magic V2 в свою очередь представляет собой складное устройство с гибким 7,92-дюймовым экраном и внешним 6,43-дюймовым дисплеем. Он будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Одним из наиболее ожидаемых анонсов является Honor Magic V2 RSR Porsche Design, который обещает выделиться уникальным дизайном и, вероятно, дополнительными функциональными особенностями.

Цены на новые модели пока не были раскрыты, однако фанаты бренда уже ждут возможности приобрести эти инновационные устройства.