Копилку слухов о выпуске фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit3 пополнила инсайдерская фотография, сделанная в одном из магазинов Танзании

Инсайдерская фотография, сделанная в магазине в Дар-эс-Саламе, Танзания, пополнила копилку слухов о выпуске нового фитнес-трекера Samsung Galaxy Fit3. Согласно данным портала Samsung Community, цена устройства в этом регионе ожидается на уровне $99 после релиза. В сравнении, стартовая цена предыдущей модели, Galaxy Fit2, на глобальном рынке составляла $60.

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Появление фотографии на официальном сайте компании дополнительно подтверждает скорый релиз новинки. Предварительная информация указывает на наличие 1,6-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 256x402 пикселя, а также наличие функций мониторинга здоровья и более ста виртуальных циферблатов. Ожидается, что устройство сможет работать автономно до 14 дней.