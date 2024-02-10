Компания miHoYo нашла себе золотую жилу, выпустив Genshin Impact — популярность экшен-RPG с годами только растёт. Разумеется, студия быстро сделала духовную наследницу хита, однако Honkai: Star Rail так и не дотянула до своей старшей сестры по части прибыли

miHoYo, компания, стоящая за успешным экшен-RPG Genshin Impact, продолжает завоевывать сердца геймеров, расширяя свой арсенал с выпуском игры Honkai: Star Rail. Этот проект, хоть и не достиг уровня финансового успеха своей предшественницы, но продолжает покорять игровые миры и сердца миллионов фанатов.

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Недавние новости от miHoYo: Honkai: Star Rail преодолела рубеж в 100 миллионов загрузок на всех платформах, что свидетельствует о её безусловной популярности и востребованности. Компания также уделяет внимание улучшению игрового процесса и комфорта пользователей, внедряя поддержку режима Apple Vision Pro для повышения качества геймплея на устройствах данного бренда.

Honkai: Star Rail, вышедшая на PC, iOS и Android 26 апреля 2023 года, а затем добравшаяся и до PlayStation 5 с 11 октября, продолжает радовать и удивлять игроков инновационными решениями и захватывающим игровым миром. Этот успех miHoYo подтверждает их мастерство в создании увлекательных и востребованных игр, а также открывает новые перспективы для развития в будущем.