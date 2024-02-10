В каталоге процессоров Intel незаметно появилась модель Core i9-14900T — «облегчённая» 35-ваттная версия флагманского чипа

В последних обновлениях каталога процессоров Intel появилась модель Core i9-14900T, которая обещает стать "облегченной" версией флагманского чипа с умеренным энергопотреблением в 35 ватт. Результаты тестирования в Geekbench, опубликованные пользователем BenchLeaks в социальных сетях, вызывают интерес: новый процессор Intel продемонстрировал внушительную вычислительную мощность, сравнимую с одним из самых мощных процессоров AMD для сокета AM5.

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На тестовой платформе с материнской платой ASRock Z790 PG-ITX/TB4 и 64 ГБ оперативной памяти DDR5 (5586 MT/s) Core i9-14900T достиг результатов в 3019 и 16 385 баллов в одно- и многоядерных испытаниях соответственно. Эти показатели приблизились к результатам процессора Core i9-14900K.

Важно отметить, что эти результаты также сопоставимы с процессором AMD Ryzen 9 7900 (2823 / 16 750 баллов), который имеет номинальную мощность 65 ватт. Тем не менее, стоимость новой модели Intel выше, чем у аналогичного продукта от AMD ($549 против $400). Кроме того, AMD обычно предлагает более длительную поддержку сокета, что может упростить процесс апгрейда ПК для пользователей процессоров Ryzen.