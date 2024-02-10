Компания Xiaomi готовится к выпуску флагманских смартфонов серии Xiaomi 14 за пределами домашнего рынка

Компания Xiaomi готовится к широкому запуску своих флагманских смартфонов серии Xiaomi 14 за пределами китайского рынка. Этот шаг был подтвержден официальным анонсом на странице компании в социальной сети X, где появился тизер с датой предстоящего мероприятия.

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По предварительным данным, мировая презентация новых устройств ожидается 25 февраля. Хотя конкретное время и модели смартфонов пока не были оглашены, источники близкие к компании утверждают, что можно ожидать появления как базовой модели, так и более продвинутой версии, хотя их название (Pro или Ultra) пока остается тайной.

Основой для всех устройств серии Xiaomi 14 послужит процессор Snapdragon 8 Gen 3, обещающий выдающуюся производительность. Кроме того, смартфоны будут оснащены передовыми возможностями для фотосъемки, что делает их привлекательными для любителей фотографии и видеосъемки.

Цены на глобальные версии смартфонов пока остаются под вопросом и будут объявлены позже. В Китае базовая модель Xiaomi 14 доступна от $550, а Pro-версия начинается от $700, в зависимости от выбранной конфигурации памяти.