Разработчики российского электрокара «Атом» поделились списком изменений, которые будущая новинка получила до премьеры

Российский производитель электромобилей, компания "Атом", представил список значительных изменений, которые были внесены в их предстоящую новинку перед официальным дебютом. Объявление о проделанных изменениях было опубликовано в Telegram-канале "ATOM", где также были показаны изображения автомобиля в различных расцветках, ожидается, что они станут доступными при покупке.

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Согласно сообщению, все обновления коснулись внешнего вида транспортного средства и были направлены на снижение уровня шума в салоне, улучшение аэродинамики, управляемости, запаса хода и общей эргономики. Самые существенные изменения включают переработку формы колесных арок, зеркал заднего вида, угла наклона передней части кузова и профиля задней кромки капота.

Среди прочих изменений были добавлены радар и камера для системы помощи водителю ADAS 2.0+, а также модифицирован спойлер. Диффузор и задняя стойка также подверглись изменениям для более эффективной работы с потоками воздуха, возникающими за автомобилем в движении.

Помимо этого, были внесены изменения в контуры задних дверей, а их петли усилены. Кроме того, представлены варианты окраски кузова автомобиля, включая разнообразные цветовые решения, такие как серый ("пиксель"), синий ("квант"), красный ("кварк"), фиолетовый ("герц"), изумрудный ("атом"), белый ("фотон") и чёрный ("нейтрон").

Ожидается, что массовое производство "Атома" начнется в 2025 году. Предварительные технические характеристики включают запас хода до 500 км, разгон до 100 км/ч за 7-8 секунд и максимальную скорость до 170 км/ч. Ранее была продемонстрирована внутренняя часть автомобиля, а также рассказано о испытаниях его платформы. О стоимости новинки пока не сообщается.