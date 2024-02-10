Надёжный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что HUAWEI готовится к выпуску нового складного смартфона Pocket S2

Согласно надёжному источнику Digital Chat Station, Huawei готовится к представлению своего последнего технологического изыска - складного смартфона Huawei Pocket S2. Подробности ожидаемого устройства начали появляться в социальных сетях, заставляя фанатов бренда с нетерпением ожидать новинку.

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Одним из ключевых обновлений в Huawei Pocket S2 будет переход на "домашнюю" мобильную платформу. Это может стать значительным преимуществом для пользователей, открывая новые возможности в работе и развлечениях.

Несмотря на инновации, смартфон сохранит узнаваемый дизайн своего предшественника. На внешней стороне корпуса ожидается тройной модуль камеры и круглый вспомогательный дисплей, которые будут немного увеличены по сравнению с оригинальной моделью.

Что касается технических характеристик, устройство будет оснащено процессором Kirin 9000S, поддерживающим сети 5G, и аккумулятором ёмкостью 4520 мАч с функцией быстрой зарядки до 66 ватт. Это обеспечит высокую производительность и длительное время автономной работы.

Ожидается, что Huawei Pocket S2 будет тонким, лёгким и доступным в серой расцветке со стеклянной задней панелью, а также в фиолетовой версии с покрытием из искусственной кожи.

Несмотря на все слухи и утечки, официальная дата премьеры и цена новинки остаются неизвестными. Однако фанаты уже готовы принять новое поколение складных смартфонов от Huawei с открытыми объятиями.