Игры FromSoftware в первую очередь ассоциируются с PC и консолями — ни один из «солслайков» прославленной студии так и не портировали на мобильные платформы. Что ж, всё когда-нибудь происходит в первый раз

По сообщению Reuters, Tencent, крупный игровой гигант, приступил к разработке портативной версии культовой игры Elden Ring от студии FromSoftware. Ещё в 2022 году компания приобрела лицензию на игру и начала работу над прототипом. Однако, процесс разработки замедлился, частично из-за сложности преобразования игры под новую модель распространения. Tencent планирует создать free-to-play версию Elden Ring с микротранзакциями, вдохновленную успешной моделью Genshin Impact. Однако, адаптация оказывается непростой из-за несовместимости исходного дизайна с таким подходом.

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Elden Ring, вышедшая в феврале 2022 года, быстро завоевала сердца геймеров и журналистов своим фэнтезийным миром и глубокой системой игрового процесса. В ожидании анонса сюжетного дополнения Shadow of the Erdtree фанаты с нетерпением следят за развитием событий.