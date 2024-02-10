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Nata15
Автор «Крови, пота и пикселей» показал книгу про падение Blizzard
Вчера вечером Шрейер анонсировал «Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment»

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Журналист Джейсон Шрейер анонсировал выпуск своей новой книги, которая станет третьей частью его трилогии о игровой индустрии. Шрейер, известный своими расследованиями и анализами в игровой индустрии, представил детали своего последнего проекта вчера вечером. В книге "Play Nice" он сосредоточится на 33-летней истории Blizzard Entertainment - компании, когда-то пользующейся славой, но в настоящее время столкнувшейся с критикой и презрением со стороны геймеров.

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Для создания этой работы Шрейер провел более 350 интервью с экспертами, связанными с Blizzard, а также внимательно изучил различные аспекты компании. Премьера книги "Play Nice" намечена на 8 октября 2024 года. Помимо английского издания, книга будет выпущена и на русском языке, и уже начат перевод текста. 

Это событие ожидается с нетерпением, поскольку фанаты игр Blizzard и индустрии видеоигр в целом надеются получить более глубокое понимание прошлого, настоящего и будущего этой крупной компании от авторитетного исследователя и писателя.

#новости #техника
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