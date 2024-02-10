Каталог мониторов ASUS пополнила геймерская модель ROG Strix XG259QNS. Помимо высокой частоты обновления, новинка примечательна и другими характеристиками

ASUS представила новую геймерскую модель монитора - ROG Strix XG259QNS, которая обещает улучшить игровой процесс благодаря своим передовым характеристикам.

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Этот монитор оснащен 24,5-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920x1080 пикселей. Он обеспечивает максимальную яркость подсветки до 400 нит и имеет поддержку стандарта HDR10, что гарантирует высокое качество изображения. Технология AMD FreeSync Premium обеспечивает плавное воспроизведение изображения, а охват цветового пространства sRGB составляет 110%, что делает изображение более реалистичным.

Одной из ключевых особенностей этой модели является время отклика дисплея в 0,3 мс (GtG), что обеспечивает быстрое и плавное отображение динамичных сцен в играх.

Набор интерфейсов включает два разъема HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, пару USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм гнездо для наушников, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Кроме того, комплектная подставка обеспечивает широкие возможности регулировки, включая поворот на 90° и регулировку высоты до 12 см.

Новый монитор ASUS ROG Strix XG259QNS представляет собой отличный выбор для геймеров, желающих получить максимальное удовольствие от игрового процесса благодаря передовым технологиям и комфортной настройке экрана под свои потребности.