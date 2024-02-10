Портал 9to5Google обратил внимание, что в одном из недавних выпусков подкаста WVFRM Podcast при участии Маркеса Браунли была затронута тема кастомных прошивок для Android-устройств

В последнем выпуске WVFRM Podcast с участием Маркеса Браунли была обсуждена тема кастомных прошивок для устройств на базе Android. Портал 9to5Google обратил внимание на это и подготовил сводку.

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Хотя ранее кастомные прошивки, такие как CyanogenMod и LineageOS, были популярны среди гиков и энтузиастов Android, ситуация меняется. Согласно озвученным данным, на данный момент под управлением LineageOS работает около 1,5 миллиона устройств. Однако неясно, сколько из них активно используются, и сколько реальных пользователей стоит за этой статистикой.





Официальный сайт LineageOS также не свидетельствует о высокой активности в этой области. Последняя запись в блоге, касающаяся вышедшего патча, была опубликована более года назад, а список поддерживаемых устройств ограничен 51 моделью, преимущественно от Google, Motorola, OnePlus и Xiaomi.

Несмотря на наличие неофициальных релизов от сторонних разработчиков, общее число устройств с кастомными прошивками кажется невеликим на фоне более чем 3 миллиардов активных Android-устройств. Это может указывать на то, что кастомные прошивки утрачивают прежнюю популярность, особенно с улучшением возможностей стандартных версий Android и расширением рынка устройств с предустановленным программным обеспечением.