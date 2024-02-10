По информации портала 91mobiles, OnePlus готовит к выпуску новый недорогой смартфон в рамках серии Nord. Уже известно, как он будет выглядеть, а также некоторые его технические характеристики

OnePlus готовит к выпуску свой новый смартфон в рамках популярной серии Nord, и детали о его возможностях уже вызывают интерес. Согласно информации от портала 91mobiles, устройство с модельным номером CPH2613 обещает выделиться не только своими техническими возможностями, но и элегантным дизайном, который намекает на вдохновение от последних моделей Meizu.

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Основной акцент делается на камерах: смартфон будет оборудован главным модулем с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения (OIS), что обещает впечатляющие результаты при съемке в различных условиях освещения. Фронтальная камера, судя по информации, также не отстает, предлагая разрешение 16 Мп и электронную стабилизацию, что обещает качественные селфи и видеозвонки.

Дизайн устройства также заслуживает внимания: плоский экран с отверстием для фронтальной камеры по центру и удачное размещение камер и вспышки на задней панели создают впечатляющий внешний вид. Интересно отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, что редко встречается в современных смартфонах, и отсутствие переключателя беззвучного режима, что свидетельствует о стремлении к простоте и удобству использования.

Хотя точные характеристики, сроки выпуска и цена пока остаются загадкой, новый OnePlus Nord уже привлекает внимание своим потенциалом стать достойным представителем бюджетного сегмента рынка смартфонов. С нетерпением ждем официального анонса и дополнительной информации от OnePlus.