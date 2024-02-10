По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват Telegram составил 47% против 39% в том же месяце, но годом ранее

Популярность мессенджера Telegram в России продолжает расти, согласно отчету исследовательской компании Mediascope. Отмечается, что более 20% россиян теперь используют Telegram ежедневно, что составляет почти половину взрослого населения страны.

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Согласно данным декабря 2023 года, среднесуточный охват Telegram составил 47%, что на 8 процентных пунктов выше, чем годом ранее. В сравнении с январем 2022 года, показатель вырос с 20% до 47%, что является значительным скачком. Это позволило мессенджеру занять четвертое место в рейтинге самых популярных интернет-ресурсов России.

Лидерство все еще удерживает WhatsApp с охватом в 67%, за ним следуют «Яндекс» (56%) и Google (53%). В то же время «ВКонтакте» и YouTube также остаются популярными, с охватом в 45% и 44% соответственно.

Среднее время использования Telegram также выросло, увеличившись почти на 14% за год, с 37 до 42 минут в день.

Интересно, что более половины пользователей (52%) используют как Telegram, так и WhatsApp. Однако только 10% предпочитают Telegram, оценивая его как полноценную платформу, тогда как 37% предпочитают WhatsApp за его простоту. Аналитики считают, что благодаря этой простоте WhatsApp всегда будет лидировать.