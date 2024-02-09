Устройство с необычным дизайном показал генеральный директор европейского подразделения компании Фрэнсис Вонг

Компания realme объявила о планах выпустить специальную версию своего флагманского устройства - realme 12 Pro+ с уникальным дизайном прозрачной задней крышки. Генеральный директор европейского подразделения компании, Фрэнсис Вонг, подтвердил эту информацию. Новая модель представлена на фотографии с полностью прозрачной задней панелью, что позволяет видеть все внутренние компоненты устройства. Это отличает его от других устройств, где используются декоративные вставки.

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Представители компании сообщили, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом и, вероятно, будет стоить дороже стандартной версии. Также они обратились к пользователям за мнением, где лучше всего выпустить новую модель. Это свидетельствует о стремлении компании удовлетворить потребности своих клиентов.

realme 12 Pro+ обещает порадовать пользователей не только своим дизайном, но и характеристиками. Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-экраном с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 7s Gen 2, а для продолжительной автономной работы предусмотрен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки.

Камерная система realme 12 Pro+ также заслуживает внимания. Основной модуль имеет разрешение 50 мегапикселей с сенсором Sony IMX890, а телекамера обладает разрешением 64 мегапикселя с перископическим объективом и 3-кратным оптическим приближением. Эти характеристики делают устройство мощным инструментом для фотографии и видеосъемки.