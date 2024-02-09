До недавних пор OnePlus была одним из лидеров по продолжительности поддержки Android-смартфонов, но теперь это звание отошло Google и Samsung, предлагающим по 7 лет обновлений операционной системы

Китайская компания OnePlus, ранее известная своей долгосрочной поддержкой операционной системы Android на своих устройствах, теперь сталкивается с конкуренцией со стороны Google и Samsung. Новый стандарт предусматривает обновления ОС и патчи безопасности на протяжении 7 лет, в то время как OnePlus ограничивается 4 крупными обновлениями и 5 годами поддержки безопасности.

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Президент и главный операционный директор OnePlus, Киндер Лю, подчеркнул в интервью порталу Tom's Guide, что для конечного пользователя важным является не только количество обновлений, но и комфортное использование устройства. Он отметил, что длительная поддержка программного обеспечения бесполезна, если устройство не способно обеспечить оптимальную производительность с новыми версиями операционной системы.

Лю также использовал аналогию с бутербродами, утверждая, что важно не только содержание "начинки" (программного обеспечения), но и состояние "хлеба" (пользовательского комфорта), который может ухудшиться со временем.

Таким образом, OnePlus придерживается позиции, что продолжительная поддержка программного обеспечения не должна быть приоритетом, если не сопровождается соответствующим уровнем пользовательского комфорта и производительности.