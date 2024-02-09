Эксперты Digital Foundry обратили внимание на неофициальный мод, который включает в играх генерацию кадров FSR 3 от AMD

Эксперты игрового портала Digital Foundry представили отчет о неофициальной модификации, которая вызвала большой интерес среди геймеров. Эта модификация позволяет использовать передовую технологию генерации кадров FSR 3 от AMD в играх, даже на видеокартах от других производителей. В отличие от конкурента, NVIDIA, который ограничил доступ к своей аналогичной технологии, AMD сделала свою технологию доступной для всех.

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По мнению экспертов, включая Алекса Батталью из Digital Foundry, модификация FSR 3 показала впечатляющие результаты. Например, в игре Cyberpunk 2077 удалось достичь стабильных 80 кадров в секунду при разрешении 1440p и включенных настройках трассировки лучей RT Overdrive и DLSS на режиме «Качество». Это существенное улучшение производительности, которое, по словам экспертов, значительно повысило удовольствие от игры.





Однако, помимо положительных моментов, у модификации есть и некоторые недостатки. Например, могут возникать небольшие искажения некоторых элементов интерфейса и теней, что может немного влиять на визуальное восприятие игры.

В целом, модификация FSR 3 от AMD получила высокую оценку от экспертов Digital Foundry за свою эффективность и доступность для широкого круга геймеров.