Владельцам Apple Vision Pro лучше не забывать свой пароль от гарнитуры

Новая гарнитура Apple Vision Pro привлекает внимание не только своими технологическими возможностями, но и подходом к безопасности паролей. Согласно исследованию издания Bloomberg, устройство не предусматривает удобного способа сброса пароля в случае его утраты.

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В отличие от привычных методов, где можно воспользоваться опцией "Забыл пароль", для восстановления доступа требуется обращение в официальный магазин Apple Store или отправка устройства почтой для сброса пароля сотрудниками компании. Этот подход вызывает обеспокоенность у пользователей, и сервис поддержки Apple уже сообщил о растущем числе жалоб.

Компания не исключает возможности улучшения системы в будущих обновлениях, однако пока это является фактором, который следует учитывать при покупке гарнитуры, особенно в странах, где она не официально продаётся.