Китайская компания Gamer Ares анонсировала выпуск ноутбука Creator, особенностью которого стало наличие основного 15,6" и дополнительного 7" экранов

Компания Gamer Ares представила новый ноутбук Creator, который выделяется на фоне других моделей на рынке благодаря своему инновационному дизайну. Главным его отличием является наличие двух экранов: основного 15,6-дюймового и дополнительного 7-дюймового, сенсорного, расположенного на клавиатуре. Этот подход предлагает пользователям новые возможности для мультитаскинга и удобства работы.

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На основном экране предусмотрены стандартные функции для работы и развлечений, такие как просмотр видео или запуск игр, в то время как дополнительный экран может использоваться для управления приложениями или просмотра дополнительной информации.

Ноутбук работает на процессоре Intel Celeron N5095, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем до 2 ТБ, что обеспечивает достаточную производительность и объем хранения данных для повседневного использования. Для безопасности пользователей предусмотрен сканер отпечатков пальцев, интегрированный в тачпад.

В плане подключений ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C, 2 USB Type-A 3.0, слот для microSD, mini-HDMI и 3,5-мм аудиопорт.

И наконец, наиболее привлекательный момент – цена. Варианты моделей с различным объемом памяти предлагаются по конкурентоспособным ценам, начиная от 225 долларов за базовую версию с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD-накопителем.

Таким образом, ноутбук Gamer Ares Creator представляет собой инновационное решение, сочетающее в себе функциональность, производительность и доступность для широкого круга пользователей.