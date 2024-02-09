Любительский фильм S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone находится в производстве уже долгие годы, и вот он потихоньку близится к релизу

Долгожданный фильм "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of the Zone" вновь привлекает внимание поклонников после выхода свежего трейлера, который обещает захватывающее и мрачное погружение в мир Зоны. В этом фильме-любителе, основанном на популярной игровой серии, сталкер-одиночка вместе с группой наёмников отправляется вглубь загадочной Зоны, чтобы раскрыть секрет таинственного радиосигнала.

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Однако, что вызывает особый интерес среди фанатов, так это изменение в эстетике фильма. Вместо традиционной постсоветской атмосферы, сталкеры предпочитают использовать западное вооружение и соответствующие униформы, что вызвало множество обсуждений и дискуссий в сообществе.





Хотя точные сроки релиза пока не объявлены, создатели обещают, что он уже близок. Задержка произошла из-за неожиданных сложностей в создании визуальных эффектов, что требует дополнительного времени и ресурсов. Фильм был финансирован через платформу Kickstarter, где собранная сумма почти достигла 320 тысяч долларов.

Несмотря на эти трудности, ожидания фильма остаются высокими, и поклонники с нетерпением ждут его выхода, надеясь на захватывающее погружение в мир "S.T.A.L.K.E.R."