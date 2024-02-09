Несмотря на региональные ограничения и официальную доступность только в США, гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro уже можно приобрести в России

Несмотря на региональные ограничения и официальную доступность только в США, гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro стала доступна для покупки в России. Это событие порадовало многих фанатов технологий, однако высокие цены и некоторые особенности продажи вызвали интерес и вопросы у потенциальных покупателей.

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На площадках электронной коммерции, таких как "Яндекс Маркет", Avito, Wildberries и OZON, гарнитура уже присутствует в продаже. На "Яндекс Маркете" минимальная версия на 256 ГБ памяти предлагается за 649 000 рублей, но стоит обратить внимание, что другие продавцы предлагают аналогичный товар за существенно более высокую цену.

Представители Wildberries сообщили, что гарнитура уже доступна от 620 000 рублей с доставкой к 10 февраля. Они также уточнили, что ведут переговоры относительно поставок, и цена устройства может снизиться до 530 000 рублей в перспективе.

Ознакомившись с ценами на гарнитуру, потенциальные покупатели также интересуются сроками доставки и официальной поддержкой от компании. На OZON обещают начать поставки с 22 февраля, тогда как на "Яндекс Маркете" и Wildberries доставка уже доступна или будет осуществлена в ближайшее время.

Кроме того, крупные операторы связи, включая МТС и "Мегафон", а также сеть магазинов "М.Видео — Эльдорадо" и restore:, также объявили о планах продажи гарнитуры. В частности, МТС обещает начать выдачу заказов в начале марта, а в магазине restore: гарнитура будет доступна в двух версиях: на 256 ГБ за 660 000 рублей и на 1 ТБ за 750 000 рублей.

Все это говорит о растущем интересе к инновационным технологиям в России и готовности потребителей к приобретению передовых гаджетов, даже при значительных финансовых затратах.