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Nata15
YouTube вероятнее всего сделает приложение для Vision Pro
После старта продаж Apple Vision Pro первые пользователи отметили, что гаджет не может воспроизводить пространственное видео из сети и на YouTube. Но скоро это должно измениться

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Apple Vision Pro, новая гарнитура компании Apple, вызвала интерес у пользователей, однако они столкнулись с ограничениями в воспроизведении пространственного видео из сети и на YouTube. Но ситуация скоро может измениться благодаря ожидаемому выпуску официального приложения YouTube для гарнитуры.

Первые обзоры устройства отмечают, что через браузер Safari Vision Pro не может воспроизводить трёхмерные или 360-градусные ролики с YouTube. Однако недавние сообщения от пресс-службы YouTube, полученные журналистом The Verge, говорят о скором выпуске приложения для гарнитуры, что должно устранить этот недостаток.

Пока альтернативное решение представлено приложением Juno, которое позволяет просматривать YouTube-контент на Vision Pro, несмотря на ограничения браузера Safari.

Хотя в Apple высказали сомнения относительно качества трёхмерного контента на YouTube, они обещают улучшить эту функцию в будущих обновлениях. Это даст пользователям возможность наслаждаться полноценным пространственным видео и использовать функции трёхмерного контента и WebXR на гарнитуре.

Таким образом, Apple Vision Pro на пути к улучшениям, которые расширят его возможности и улучшат комфорт пользователей при просмотре видео.

#новости #техника
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