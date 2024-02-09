На полках российских магазинов появилось сразу два смартфона от бренда Honor — X8b и X7b. Новинки оснащены продвинутыми характеристиками, включая немерцающий AMOLED-экран и камеры с высоким разрешением

Honor, ведущий бренд в сфере мобильных технологий, представил две свои новинки на российском рынке - X8b и X7b. Эти устройства обещают потрясающие возможности и высокую производительность для всех, кто ценит качество и инновации в мире смартфонов.

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Смартфон X8b предлагает невероятный немерцающий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412x1080 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 680 обеспечивает максимальную производительность, а тройная тыльная камера с основным датчиком на 108 Мп и фронтальная камера на 50 Мп открывают новые возможности для фотографии и видеосъемки.

Смартфон X7b, с другой стороны, предлагает внушительный экран FullView диагональю 6,8 дюйма с разрешением FHD+. Сертификация TÜV Rheinland обеспечивает защиту глаз, а ёмкий аккумулятор на 6000 мАч позволяет использовать устройство до трех дней без подзарядки.

Оба устройства доступны в зеленом, серебряном и черном цветах. Honor X8b можно приобрести от 24 990 рублей, в то время как Honor X7b стоит от 20 990 рублей.

Эти смартфоны от Honor открывают новую эру в мире мобильных технологий и предлагают потрясающие возможности для всех, кто ищет высококачественные и инновационные устройства.