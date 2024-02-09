Студия озвучки GamesVoice собрала средства для создания ещё одной ожидаемой русскоязычной локализации: речь идёт про весёлый кооперативный экшен It Takes Two

Студия озвучки GamesVoice объявила об успешном завершении сбора средств для создания русскоязычной локализации игры It Takes Two, которая является одним из самых ожидаемых проектов текущего года. Благодаря щедрой поддержке поклонников игровой индустрии, компании удалось собрать впечатляющую сумму в размере 350 тысяч рублей, обеспечивающую возможность полной озвучки игры. Студии предстоит озвучить не только главных героев, но и создать атмосферу и передать эмоции игры, учитывая особенности кооперативного формата проекта, где на экране важную роль играют именно персонажи.

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Хотя точная дата релиза пока не была объявлена, сотрудникам студии придется заняться этим проектом в ближайшие месяцы. Это стало возможным благодаря успешному сбору средств их предыдущего проекта — озвучки игры Alan Wake 2, в январе текущего года.

GamesVoice уже зарекомендовала себя как ведущий производитель русскоязычных локализаций для множества крупных игровых проектов, таких как Control, A Plague Tale: Requiem, Resident Evil 3 Remake, Hogwarts Legacy, Half-Life: Alyx и других. Её активность стала особенно важной после ухода западных издателей с российского рынка, что сделало доступ к качественным русскоязычным версиям игр проблематичным для многих игроков.