Samsung обновила список устройств, которые в ближайшее время будут получать регулярные обновления системы

Samsung расширяет список устройств, которые будут получать долгосрочную поддержку и обновления системы. В рамках этого анонса компания увеличивает срок обновлений для новых флагманских смартфонов, включая Galaxy S24, до семи лет. Это означает, что владельцы этих устройств будут получать не только обновления безопасности, но и новые версии операционной системы Android, а также обновления пользовательского интерфейса One UI на протяжении длительного периода времени.

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Этот шаг Samsung также распространяется на будущие модели, включая Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, что подчеркивает стремление компании обеспечить долгосрочную поддержку для своих клиентов. В то же время старые модели будут обслуживаться по обычному графику.

Это решение, безусловно, приветствуется теми пользователями, которые предпочитают задерживаться с одним устройством на протяжении многих лет. Однако оно также представляет интерес для анализа в самой компании, поскольку Samsung ставит на кон долгосрочную стратегию поддержки в условиях быстро меняющегося рынка мобильных устройств.