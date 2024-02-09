Многие разработчики давно «забросили» операционные системы прошлых лет, пользователи которых вынуждены устанавливать старые и небезопасные версии браузеров. Создатели интернет-обозревателя Supermium взялись исправить ситуацию

В современном мире интернета, где безопасность играет ключевую роль, многие владельцы компьютеров, работающих на устаревших операционных системах Windows, сталкиваются с проблемой: невозможность установки современных и безопасных браузеров. Однако, недавно появился свет в конце тоннеля для таких пользователей в виде нового браузера под названием Supermium.

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Supermium - это браузер, который не только поддерживает последние версии Windows, но и предлагает установку на устаревшие операционные системы, такие как Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista. Создатели браузера обещают регулярные обновления и поддержку для пользователей устаревших ОС, обеспечивая им доступ к современным функциям и безопасности.

Для того чтобы Supermium корректно работал на устаревших операционных системах, таких как Windows XP и Windows Server 2003, необходимы все доступные обновления ОС, а также установка Windows Desktop Search 3.0 и распространяемых пакетов Microsoft Visual C++ Redistributable.

Однако новый браузер не ограничивается только поддержкой старых ОС. Разработчики Supermium планируют добавить еще больше функций, таких как улучшенная приватность с помощью Ungoogled Chromium, поддержка технологии WebGPU через DirectX 9 (для XP/2003) и Manifest V2 для блокировщиков рекламы. Кроме того, в планах разработчиков добавить поддержку для операционной системы Windows 2000.

Итак, пользователи устаревших операционных систем Windows теперь могут вдохнуть с облегчение, зная, что у них есть альтернатива современным браузерам, которая обеспечивает безопасность и функциональность. Браузер Supermium доступен для загрузки и получения дополнительной информации на официальном сайте разработчиков.