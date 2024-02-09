На индонезийском сайте OPPO были опубликованы официальные тизеры готовящегося к анонсу смартфона OPPO Reno11F

На индонезийском сайте OPPO появились загадочные тизеры, намекающие на скорый анонс нового смартфона — OPPO Reno11F. Согласно этим предварительным изображениям, устройство обещает привлекательный дизайн с матовой задней панелью, модулем основной камеры, включающим три объектива, а также плоским дисплеем и корпусом с острыми гранями.

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Однако, наиболее заинтриговывающими остаются технические характеристики, которые были раскрыты благодаря результатам тестирования в Geekbench. Согласно этим данным, OPPO Reno11F будет смонтирован на базе процессора MediaTek Dimensity 7050. Протестированная модель была оснащена 8 ГБ оперативной памяти и работала на прошивке, основанной на Android 14. Предполагается, что новый смартфон будет предлагать пользователю продвинутые функции портретной съемки, долгое время автономной работы и высокую производительность.

Эти разоблачения только усиливают интерес к предстоящему анонсу. Ждем дополнительной информации от OPPO о том, что еще скрывается за новым смартфоном Reno11F.