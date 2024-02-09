Издание «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра GS Group сообщило о заметном сокращении объёма поставок планшетов на российский рынок в 2023 году

По последним данным аналитического центра GS Group стало известно о заметном изменении обстановки на рынке планшетов в России. В 2023 году объём поставок планшетов в страну сократился на 27% по сравнению с предыдущим годом, составив всего 1,32 миллиона устройств. Однако, несмотря на эту тенденцию, продажи планшетов в штуках и деньгах увеличились практически на треть и достигли около 2,5 миллиона устройств, согласно данным "М.Видео-Эльдорадо".

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Самое резкое падение показала компания Samsung, которая ранее занимала лидирующие позиции на рынке. В 2023 году её доля сократилась до всего 3%, что составляет 35 000 единиц. С другой стороны, Huawei стала лидером рынка, захватив 25% долю с общим импортом в 330 000 устройств. За ней следуют Honor и Apple с долями рынка в 12% каждый.

Основной тренд потребительского спроса сместился в сторону планшетов с экранами более 10 дюймов. Пользователи также предпочитают устройства с поддержкой LTE и с большим объёмом накопителя - 64 ГБ или более 128 ГБ.

Эти изменения отражают не только динамику рынка, но и изменение потребительских предпочтений, влияние мировых тенденций на российский сегмент электроники, а также конкуренцию между ведущими брендами на этом рынке.