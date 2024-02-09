Resizable BAR — это технология, позволяющая процессору обращаться ко всему объёму видеопамяти

На фоне стремительного развития игровой индустрии и постоянного желания геймеров повысить производительность своих систем, сообщество технологических энтузиастов обратило внимание на технологию Resizable BAR. Эта инновационная функция, позволяющая процессору иметь более широкий доступ к видеопамяти, обычно доступна только на современных системах с процессорами Intel Core не старше 10-го поколения или чипами на архитектуре AMD Zen 3.

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Однако, благодаря усилиям пользователя GitHub под ником xCuri0, старые компьютеры тоже могут воспользоваться преимуществами Resizable BAR. xCuri0 разработал утилиту под названием ReBarUEFI, которая позволяет активировать Resizable BAR даже на более старых системах.

Основной особенностью ReBarUEFI является его способность встраиваться в UEFI системы и активироваться при каждой загрузке компьютера. Это открывает новые возможности для владельцев старых компьютеров, которые ранее не имели доступа к этой передовой технологии.

xCuri0 успешно протестировал утилиту на различных конфигурациях, включая системы с процессорами Intel Core и видеокартами разных поколений. По его словам, даже на старых системах можно достичь значительного увеличения производительности в играх благодаря активации Resizable BAR.

Однако, разработчик предостерегает, что эффективность технологии может варьироваться в зависимости от конкретной конфигурации компьютера. Тем не менее, xCuri0 предоставил список протестированных материнских плат и видеокарт на своей странице на GitHub, чтобы помочь пользователям определить совместимость и загрузить ReBarUEFI.

Это значительное достижение в области оптимизации производительности компьютеров, которое дает новую жизнь старым системам и позволяет пользователям экономить деньги на обновлении оборудования.