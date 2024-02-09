На одном из региональных сайтов Samsung появилась официальная информация о новых функциях, которые появятся в устройствах серии Galaxy S23 после обновления прошивки до One UI 6.1

На региональном портале Samsung появилась официальная информация о предстоящих инновациях для устройств линейки Galaxy S23. Ожидаемое обновление прошивки до One UI 6.1 обещает внедрить несколько улучшений, которые также будут доступны для флагманских моделей предыдущих поколений.

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Согласно опубликованным данным, в число ключевых нововведений войдут четыре функции: Circle to Search, Live Translate, Photo Assist и Note Assist. Впрочем, конкретные сроки выпуска обновления пока не сообщаются, хотя представители компании намекают на его скорый релиз.

Однако остается неясным, будут ли эти функции доступны на старых моделях, вроде Galaxy S22. Кроме того, информация о возможности внедрения платных ИИ-сервисов на Galaxy S23 пока остается в тени. Возможно эти инновации будут эксклюзивом для последних моделей смартфонов компании.