В тестовой сборке Windows 11 инсайдеры обнаружили новую для платформы функцию, с которой пользователи Linux знакомы уже много лет.

Microsoft совершает новый шаг в улучшении пользовательского комфорта, внедряя функцию, хорошо известную пользователям операционных систем Linux, в свою последнюю операционную систему Windows 11. Согласно последним отчетам, в тестовой сборке Windows 11 обнаружена поддержка команды sudo, предоставляющая пользователям возможность выполнения задач с повышенными привилегиями, даже если у них нет соответствующих административных прав.

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Эта функция, популярная в мире Linux, позволяет пользователям запускать приложения или изменять настройки операционной системы с ядром Linux с правами администратора, когда у них нет полных привилегий для выполнения нужных операций. Например, это может быть полезно для создания новых пользователей или изменения конфигурации ОС.

Один из скриншотов, опубликованных в социальных сетях, показывает, что функция sudo доступна в Canary-сборке Windows 11 в разделе настроек для разработчиков. Пользователи смогут выбирать, как будет выполнена команда после запуска утилиты: в новом окне или в текущем.

Это важное нововведение позволит пользователям Windows 11 выполнять необходимые операции с повышенными привилегиями без необходимости выдачи полных административных прав на весь сеанс работы с командной строкой или PowerShell. Однако, официальная дата выхода этой функции в стабильные релизы Windows 11 пока остается неизвестной.