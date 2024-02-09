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Nata15
Digital Chat Station сообщил о бюджетной версии Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Надёжный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что Qualcomm готовится к премьере нового процессора 8-й серии с флагманским ядром и слегка урезанными характеристиками в сравнении с топовой моделью

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Надёжный инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали о предстоящем запуске нового процессора 8-й серии от Qualcomm, обозначенного индексом SM8635. Этот чип обещает принести передовые технологии в сегмент среднего уровня мобильных устройств.

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Процессор SM8635 будет изготовлен по передовому 4-нм техпроцессу, что говорит о высокой энергоэффективности и производительности. Одним из ключевых компонентов нового чипа станет "большое" ядро ARM Cortex-X4 с максимальной частотой до 2,9 ГГц. В сочетании с графическим процессором Adreno 735, это обеспечит устройствам на базе SM8635 высокую производительность в среднем ценовом диапазоне.

Результаты тестирования в AnTuTu показали впечатляющий результат около 1,7 миллиона баллов, что подтверждает потенциал нового чипа. Специалисты ожидают, что SM8635 займёт промежуточную нишу между флагманскими моделями и более доступными вариантами на рынке мобильных чипов.

Предполагается, что первым смартфоном, оснащённым чипом SM8635, может стать Redmi Note 13 Turbo. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, такой ход событий представляется вероятным, учитывая историю сотрудничества между Qualcomm и Xiaomi.

Ожидается, что новый чип Qualcomm SM8635 привлечёт внимание производителей смартфонов и потребителей, предлагая передовые возможности по более доступным ценам.

#новости #техника
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