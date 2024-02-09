Несмотря на то, что до релиза Marvel's Spider-Man 2 на ПК остаётся ещё несколько лет, в сети уже появилась демонстрация геймплея игры на персональном компьютере

Недавно в сети появилось видео, демонстрирующее геймплей игры Marvel's Spider-Man 2, которая изначально предназначена для консолей, однако была запущена на персональном компьютере. Эта утечка вызвала оживленные дискуссии среди поклонников франшизы.

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Видео, опубликованное энтузиастами, позволило зрителям взглянуть на геймплей игры за несколько лет до официального релиза на ПК. Однако, несмотря на интерес к утечке, пользователи столкнулись с рядом технических проблем, таких как низкая производительность, пропажа текстур и некорректная работа анимации. Некоторые материалы и объекты также отсутствовали в игре.

По слитым документам от Insomniac Games, разработчики планируют выпустить игру на ПК до 31 марта 2026 года. Однако на данный момент Sony не подтвердила эту информацию. Фанаты надеются, что разработчики устранят технические проблемы до официального релиза и представят игру в лучшем свете на новой платформе. Официальное заявление от Sony ожидается в ближайшее время.