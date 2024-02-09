Canon показала технологию «200-летней» фотопечати

Canon, мировой лидер в области цифровой печати, анонсировал выпуск своей последней инновации - серии принтеров imagePROGRAF PRO, нацеленной на профессиональную широкоформатную печать. Представляя собой искусство в сочетании с технологическими достижениями, эта новая серия обещает произвести революцию в процессе создания качественных и долговечных отпечатков.

реклама

Главным преимуществом новой серии является способность сохранять яркость и качество изображения до 200 лет без выцветания, что делает эти принтеры идеальным выбором для художников, фотографов и профессиональных дизайнеров. Это достигается благодаря использованию новейших чернил LUCIA PRO II, которые обеспечивают высочайшее качество печати, особенно в тёмных оттенках и глубоком чёрном цвете.

Серия включает три модели: PRO-6600 с шириной печати 60 дюймов, PRO-4600 с шириной 44 дюйма и PRO-2600 с шириной 24 дюйма. Уникальная конструкция принтеров позволяет одновременно использовать два рулона бумаги, что обеспечивает бесперебойную работу и увеличивает производительность.

Однако, чтобы добиться заявленной долговечности отпечатков, необходимо использовать только фирменную бумагу Canon Photo Paper Pro Platinum и соблюдать определенные условия хранения. Это важно для поддержания высочайшего качества и яркости изображения на протяжении долгих лет.

Принтеры серии Canon imagePROGRAF PRO будут доступны для приобретения с марта 2024 года. Они обещают стать незаменимым инструментом для профессионалов, стремящихся к совершенству в широкоформатной печати. Стоимость новой серии пока не была объявлена, однако Canon обещает предложить их по конкурентоспособным ценам, что сделает их доступными для широкого круга пользователей.