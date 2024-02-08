Как известно, компания Nintendo очень ревностно относится к своей продукции и ненавидит всё связанное с пиратством. Хорошей иллюстрацией этого стала история Гэри Боузера — хакера, которого поймали и осудили несколько лет назад

В последние годы имя Гэри Боузера стало синонимом серьезных последствий для тех, кто решает играть в нелегальные игры на платформах Nintendo. История этого 53-летнего программиста служит ярким примером того, как компания Nintendo борется с пиратством.

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В начале 2010-х Боузер связался с группировкой Team-Xecuter, которая специализировалась на создании и продаже устройств, позволяющих запускать нелегальные копии игр на консолях 3DS и Switch. Однако его преступная карьера прервалась в 2020 году, когда он был арестован и приговорен к 40 месяцам тюремного заключения.

Освободившись спустя 14 месяцев за хорошее поведение, Боузер оказался не только на свободе, но и под огромным давлением. Его ожидало обязательное ежемесячное погашение штрафа в размере 14,5 миллиона долларов компании Nintendo. Эта сумма, как он говорит, будет висеть над ним на протяжении всей его жизни.

Но штраф - не единственное наказание для Боузера. Его история стала предостережением для других хакеров и пиратов: если вы занимаетесь незаконной деятельностью, рано или поздно вы будете пойманы и наказаны.

Тем не менее, несмотря на тяжесть наказания, Боузер остается оптимистом. Уверен, что его талант и опыт могут принести пользу, он надеется найти новую работу и продолжить свою жизнь после отбывания наказания.

История Гэри Боузера является не только предупреждением о последствиях пиратства, но и напоминанием о важности соблюдения авторских прав и защите интеллектуальной собственности.