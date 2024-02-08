Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российских маркетплейсов и ритейлеров

В последние годы в России наблюдается заметный рост спроса на подержанные и уценённые модели iPhone. По данным ведущих российских маркетплейсов и ритейлеров, такие устройства становятся все более востребованными среди потребителей, которые ищут надежные смартфоны по более доступной цене.

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Интерес к подержанным iPhone проявляется не только в количественном, но и в денежном выражении. Например, компания МТС отмечает увеличение спроса на такие смартфоны в два раза по количеству и в 2,5 раза в денежном выражении за 2023 год. Популярными среди уценённых моделей оказались iPhone 11 и iPhone 12.

Повышенный интерес к подержанным устройствам объясняется несколькими факторами. Во-первых, это высокая стоимость новых моделей iPhone, что заставляет потребителей обратить внимание на более доступные варианты. Во-вторых, отсутствие официальной гарантии на подержанные устройства может быть компенсировано их привлекательной ценой. В-третьих, нехватка определенных моделей iPhone на рынке также способствует росту спроса на подержанные варианты.

Важно отметить, что рост интереса к подержанным iPhone сопровождается изменением предпочтений потребителей. Вместо того чтобы приобретать новые модели iPhone, российские покупатели все чаще обращают внимание на смартфоны китайских брендов, которые предлагают сопоставимое качество по более привлекательной цене и с официальной гарантией.

Это явление приводит к изменениям в рыночной динамике и поведении потребителей, а также ставит перед компаниями, производящими смартфоны, новые вызовы в плане конкуренции и стратегий маркетинга.