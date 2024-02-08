Топ-менеджер Samsung Патрик Хомет в интервью Tech Radar прокомментировал использование компанией ИИ-алгоритмов при обработке мобильных фотографий. По его словам, пользователи просто неправильно воспринимают понятие реалистичности картинки, которой уже давно не существует как явления

В свежем интервью для Tech Radar представитель Samsung, Патрик Хомет, вступил в дискуссию о восприятии реальности через призму обработки фотографий с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Хомет утверждает, что пользователи часто неправильно интерпретируют понятие реалистичности изображений, признавая их рисунками, а не отражениями реальности.

реклама

Недавно выпущенная серия смартфонов Galaxy S24 от Samsung предлагает ряд функций по редактированию фотографий с помощью ИИ, включая удаление и добавление объектов, коррекцию изображений и другие. Однако некоторые пользователи критикуют такие возможности, считая их излишними и отдаляющими фотографии от реальности.

Патрик Хомет не согласен с этим мнением. Он напоминает, что до появления технологий ИИ пользователи уже активно использовали фильтры, изменяющие визуальное восприятие изображений. По словам Хомета, концепция "настоящей" фотографии была размыта еще до появления ИИ.

В качестве примера Хомет приводит видео Маркеса Браунли, вызвавшее дискуссии о подлинности изображения Луны. Он подчеркивает, что с развитием технологий становится сложнее определить, что такое "реальное" изображение, и что использование ИИ в обработке фотографий лишь продолжает этот процесс.

Представитель Samsung также заявил, что многие пользователи стремятся запечатлеть момент, а не создать его, и для этого компания разработала соответствующие решения для работы с различными аспектами кадра, такими как тени и отражения.

Наконец, Хомет подчеркнул, что фирменные ИИ-инструменты Samsung изменяют метаданные фотографий, чтобы можно было определить, была ли фотография отредактирована, что исключает обвинения в обмане со стороны компании.