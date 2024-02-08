Студия 11 bit показала игрокам геймплей своего нового проекта The Thaumaturge. Это изометрическая RPG в необычном сеттинге Российской Империи, в которой обитают потусторонние существа

Ожидается новый проект от известной студии 11 bit Studios, который обещает погрузить геймеров в захватывающий мир тайн и загадок. "The Thaumaturge" - это необычная изометрическая RPG, разворачивающаяся в альтернативной версии Российской Империи, насыщенной мистикой и потусторонними угрозами.

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Игра представляет собой захватывающее путешествие в Варшаву 1905 года. Главный герой, Виктор Шульский, частный детектив с особыми способностями, отправляется на расследование таинственных происшествий, встречая на своем пути как обычных жителей, так и нечисть из потустороннего мира.





"The Thaumaturge" предлагает игрокам активно влиять на развитие сюжета своими действиями. Решения, принятые игроками, будут иметь вес в поворотах сюжета, что делает игровой процесс еще более захватывающим и индивидуальным.

Несмотря на оценку B-категории и скромный внешний вид, анонс "The Thaumaturge" вызвал восторженную реакцию игрового сообщества. Игроки высоко оценили оригинальный сеттинг и возможности влиять на развитие сюжета, считая проект одним из самых ожидаемых в 2024 году.

Официальный выход игры запланирован на 20 февраля 2024 года. "The Thaumaturge" будет доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, приглашая игроков окунуться в атмосферу загадочной Российской Империи и раскрыть все ее тайны.