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Nata15
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
Несмотря на то что S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти уже в этом году, моддеры продолжают выпускать новые работы для оригинала

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В преддверии долгожданного релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщество моддеров продолжает удивлять и радовать поклонников оригинальной игры. Недавно стартовало открытое бета-тестирование глобального мода Oblivion Lost Remake 3.0, над которым разработчики работали с 2014 года. Этот мод представляет собой амбициозную попытку воссоздать вырезанный контент и внести новые механики, включая болезни, основанные на дизайн-документах и литературных источниках. Это предложение обещает углубить и разнообразить игровой комфорт для фанатов.

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Кроме того, вышел также и мод True Stalker, который также обещает новые локации, механики и улучшенную графику, чтобы удовлетворить аппетиты поклонников ожидающих S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ожидаемый релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 назначен на 5 сентября 2024 года, согласно заявлению разработчика GSC Game World. В ожидании этого события, сообщество моддеров продолжает неустанно работать, чтобы удержать интерес к оригинальной игре и подготовить землю для новых приключений в зоне отчуждения.

#новости #техника
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