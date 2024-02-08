Компания HUAWEI представила новые беспроводные наушники FreeBuds 4E (2024)

Компания HUAWEI анонсировала выпуск своих последних беспроводных наушников FreeBuds 4E, предлагая пользователям новые стандарты комфорта и качества в мире аудио-технологий.

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Оснащенные 14,3-мм драйверами, наушники HUAWEI FreeBuds 4E обещают превосходное качество звучания с глубоким басом и четкими высокими частотами. Благодаря функции гибридного шумоподавления, они способны исключать внешние помехи, обеспечивая непревзойденное аудио-воспроизведение в любой обстановке.

Одним из ключевых преимуществ новинки является продолжительное время автономной работы. Наушники могут работать до 4 часов без активации шумоподавления и до 2,5 часов при его включении. С учетом дополнительной зарядки от кейса, общее время воспроизведения увеличивается до 17 и 26 часов соответственно, что делает их идеальным выбором для длительных путешествий или рабочих сессий.

Благодаря технологии Bluetooth 5.2, наушники HUAWEI FreeBuds 4E обеспечивают стабильное и быстрое подключение к устройствам, позволяя пользователям наслаждаться беспроводной свободой без задержек или прерываний.

Цена наушников HUAWEI FreeBuds 4E в Китае составляет $97. Они уже доступны для приобретения на китайском рынке, но информации о дате их появления в других регионах пока нет. Новые беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 4E продолжают традиции бренда в области инновационных технологий, предлагая пользователям усовершенствованные характеристики в области аудио-развлечений и коммуникаций.