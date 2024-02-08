Android Authority обнаружил обещающую функцию в бета-версии Android 14, которая может преобразить работу мобильных приложений в полноэкранном режиме

Недавний анализ портала Android Authority выявил интересное новшество в бета-версии Android 14, которое может решить давнюю проблему с отображением приложений на экранах мобильных устройств. Функция под названием EDGE_TO_EDGE_BY_DEFAULT позволяет приложениям автоматически запускаться в режиме полного экрана, игнорируя вырезы для камеры или экранные кнопки, что обещает значительно улучшить пользовательский комфорт.

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Рекомендуемая к применению ко всем приложениям с SDK VANILLA_ICE_CREAM (Android 15) и выше, эта настройка может стать ключевым шагом в обеспечении более гладкой работы и повышении комфорта использования устройств на базе Android. Ожидается, что Google внедрит принудительный полноэкранный режим для всех приложений на Android, начиная с 31 августа 2025 года, однако пока официального подтверждения данной информации от компании не поступало. Этот шаг может стать важным моментом в развитии операционной системы Android, подчеркивая стремление к улучшению пользовательского опыта и решению давних проблем.