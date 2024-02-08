В сети появились неофициальные чертежи ещё не представленного смартфона iPhone 16 и концепт-рендер, выполненный на их основе

В последних утечках информации о грядущем iPhone 16 раскрылись новые детали, которые могут заинтересовать поклонников технологий по всему миру. Согласно неофициальным чертежам и концепт-рендерам, которые появились в сети, базовая версия нового смартфона от Apple может претерпеть существенные изменения в дизайне и функциональности.

реклама

Одним из ключевых визуальных изменений, отмеченных на изображениях, является переход к новому расположению датчиков камер. Вместо горизонтального расположения, характерного для предыдущих моделей, объективы камеры в базовой версии iPhone 16 будут размещены вертикально, как это было в модели iPhone 11. Более того, тыльной блок камер будет иметь плавный переход в боковые рамки, что придает устройству современный и стильный вид.

Еще одним важным изменением является переработка кнопки Capture Button. По представленным чертежам, ее размер будет сопоставим с кнопкой включения, что может указывать на улучшенные возможности для фотографии и видеосъемки непосредственно через эту кнопку.

Несмотря на отсутствие подтвержденной информации о размерах дисплея базовой модели iPhone 16, появились слухи о том, что версия iPhone 16 Pro будет оснащена 6,3-дюймовым дисплеем, в то время как iPhone 16 Pro Max получит 6,9-дюймовый экран.

Эти новости оживили дискуссии среди энтузиастов технологий и фанатов продукции Apple, подогревая ожидание нового поколения iPhone. Впечатляющие изменения в дизайне и функциональности, обещанные в iPhone 16, наверняка привлекут внимание широкой аудитории, и фанаты с нетерпением ждут официального анонса со стороны компании.