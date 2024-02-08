Недорогой смартфон Redmi A3 ещё не поступил в продажу, но уже отметился на одном из региональных сайтов бренда

Замечен новый смартфон Redmi A3, который обещает стать перспективным вариантом в среднем ценовом сегменте. Изображения устройства раскрыли его дизайн, который включает в себя стеклянную заднюю панель и уникальный круглый модуль основной камеры с 13-мегапиксельным датчиком. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, обеспечивая качественные селфи.

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Наиболее примечательной особенностью является IPS-дисплей с диагональю 6,71 дюйма и разрешением HD+. Но не только размер делает его привлекательным: обновление с частотой 90 Гц и максимальная яркость 400 нит обеспечивают плавное и яркое визуальное воспроизведение.

Redmi A3 оборудован мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, который обещает долгое время работы без подзарядки. Под капотом устройства скрывается процессор MediaTek, хотя конкретная модель пока не разглашается. 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1 гарантируют плавную работу и достаточно места для хранения данных. Кроме того, предусмотрен слот для карт microSD.

Важно отметить сохранение классического аудиоразъема 3,5 мм, что оценят любители проводных наушников. Смартфон поставляется с операционной системой Android 13 в версии Go Edition, что подчеркивает его ориентацию на более доступные ценовые категории.

Официальная цена и дата начала продаж Redmi A3 пока не объявлены, но уже сейчас он вызывает интерес среди поклонников бренда и любителей бюджетных устройств.